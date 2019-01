Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.640,40 +0,08% +5,40% Euro-Stoxx-50 3.134,61 +0,72% +4,44% Stoxx-50 2.867,17 +0,28% +3,88% DAX 11.141,88 +0,64% +5,52% FTSE 6.844,77 +0,03% +3,60% CAC 4.882,12 +0,86% +3,20% Nikkei-225 20.574,63 -0,09% +2,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,09 +48

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,40 52,62 -0,4% -0,22 +14,6% Brent/ICE 60,71 61,14 -0,7% -0,43 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,03 1.282,80 -0,3% -3,78 -0,3% Silber (Spot) 15,29 15,37 -0,5% -0,08 -1,4% Platin (Spot) 792,30 794,50 -0,3% -2,20 -0,5% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,3% -0,01 +0,6%

Die Ölpreise geben etwas nach, nachdem der US-Branchenverband API am Mittwochabend einen Anstieg der US-Ölvorräte gemeldet hat. Die Daten stimmen kurz vor der Veröffentlichung der offiziellen Daten durch das US-Energieministerium am Donnerstag skeptisch, denn Beobachter hatten bislang eine Abnahme der Rohölbestände erwartet.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die positive Tendenz dürfte sich an der Wall Street fortsetzen. Dabei dürfte die an Fahrt gewinnende Berichtssaison die herrschenden Sorgen über die globale Konjunkturentwicklung und den US-Regierungsstillstand etwas in den Hintergrund drängen, heißt es. Insgesamt halten sich die Investoren derzeit zurück, am Mittwoch wurde das niedrigste Handelsvolumen in diesem Jahr verzeichnet. Der Handel ist zudem von erhöhter Volatilität geprägt. Hieran dürfte sich kurzfristig nichts ändern, denn die Belastungsfaktoren sind weiterhin präsent. Bewegung bringen vor allem Unternehmensmeldungen. Bislang haben die Quartalszahlen in der Mehrheit überzeugt. So sorgten zur Wochenmitte unter anderem IBM und Texas Instruments für positive Überraschungen. Mit Spannung wird auf die Ergebnisse von Intel gewartet. Für die Xilinx-Aktie geht es vorbörslich um 11 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hat überraschend gute Quartalszahlen veröffentlicht und einen optimistischen Ausblick gegeben. Lam Research steigen um 7 Prozent, nachdem der Halbleiterausrüster im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Bristol-Myers Squibb Co, Ergebnis 4Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 213.000 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,4 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,8 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen notieren am Mittag mit Gewinnen. Den nächsten Impuls setzt die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi. Am Umfeld hat sich über Nacht wenig geändert. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist weiterhin ungelöst und der Shutdown in den USA könnte allmählich das US-Wirtschaftswachstum belasten. Neue, eher maue Konjunkturdaten aus Europa belasten zunächst nicht, wohl weil sie vielfach erwartet wurden. Bei den Einzelwerten liefert die Berichtssaison die Impulse, vor allem für den Technologiesektor. STMicroelectronis (plus 8,7 Prozent) hat die Erwartungen an das vergangene Quartal leicht übertroffen. Weil das Automotive-Geschäft bei STMicro stärker als erwartet gewachsen ist, profitieren auch andere Hableiteraktien wie Infineon mit einem Plus von 5,1 Prozent davon. Daneben steigen ASML um 3,7 Prozent, AMS um 6 Prozent, Siltronic um 7,5 Prozent. Der Sektor der Technologiewerte stellt mit einem Plus von 2 Prozent den Tagesgewinner.

Osram bleiben mit einem Plus von 0,2 Prozent deutlich hinter dem Technologie-Sektor zurück. Der Lichttechnologiekonzern, der ebenfalls im Automotive-Geschäft unterwegs ist, hat erneut ein schwaches Quartal hinter sich und einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Das war aber schon weitgehend eingepreist. Tod's (-4,7 Prozent) stehen unter Druck, nachdem das Unternehmen geringere Umsätze für 2018 ausgewiesen hat. Als "sehr stark" werden die Zahlen von Sixt Leasing (+0,5 Prozent) zum Gesamtjahr bezeichnet. Zooplus geben um 3,2 Prozent nach. Laut den Analysten von Baader hat sich das Wachstum im vierten Quartal bei dem Internethändler abgeschwächt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:27 Mi, 17:04 % YTD EUR/USD 1,1349 -0,28% 1,1374 1,1380 -1,0% EUR/JPY 124,53 -0,13% 124,74 124,79 -1,0% EUR/CHF 1,1297 -0,21% 1,1312 1,1332 +0,4% EUR/GBP 0,8716 +0,17% 0,8709 0,8710 -3,2% USD/JPY 109,73 +0,15% 109,68 109,63 +0,1% GBP/USD 1,3019 -0,45% 1,3061 1,3065 +2,0% Bitcoin BTC/USD 3.559,75 +0,16% 3.539,00 3.563,12 -4,3%

Nach verhalten ausgefallenen europäischen Einkaufsmanagerindizes gibt der Euro deutlich nach. Er verbilligt sich von rund 1,1380 am Vorabend in den USA auf 1,1346 Dollar. Nach Einschätzung der Devisenanalysten der Unicredit ist der Weg nach unten für den Euro auf unter 1,13 leichter als der nach oben auf über 1,15 Dollar. Im Fokus steht nun die EZB-Sitzung mit der anschließenden Pressekonferenz von EZB-Chef Mario Draghi. Beobachter erwarten, dass Draghi auf die enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich eingehen wird.

Der Markt rechne aber frühestens im Mai kommenden Jahres mit einer ersten Zinsanhebung und sei damit schon vorsichtig genug, meint Analystin Antje Praefke von der Commerzbank. Er sähe sich deshalb wohl durch etwas vorsichtigere Töne zum Ausblick seitens des EZB-Chefs, so sie überhaupt am Donnerstag schon kämen, lediglich in seiner Meinung bestätigt. Insofern gäbe es auch für den Euro nur wenig Grund, stark einzuknicken. Für Kurse deutlich unter 1,13 Dollar je Euro müssten dann schon noch andere Argumente hinzukommen, so Analystin Praefke.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich mehrheitlich mit moderaten Aufschlägen gezeigt. Gut kam die laufende US-Berichtssaison an. Tagessieger war der Kospi in Südkorea. Die südkoreanische Notenbank hatte ihren zinspolitischen Kurs wie erwartet bestätigt, aber ihre Prognose für Inflation und Wachstum gesenkt. In Tokio trübten erneut negative Konjunkturdaten die Stimmung etwas ein. Auch der sich im Handel abschwächende Yen konnte den Index nicht in den positiven Bereich drücken. Der Markit/JMMA-Flash-Einkaufsmanager-Index deutete darauf hin, dass die japanische Industrie auch im Januar einen Gang zurückgeschaltet hat. Unter den Einzelwerten legten Subaru in Tokio um 0,7 Prozent zu. Am Mittwoch ging es mit der Aktie abwärts, nachdem der Fahrzeughersteller seine Fertigung in Japan wegen Problem bei einigen Modellen gestoppt hatte. Für Tencent ging es um 1 Prozent abwärts. Die chinesischen Behörden haben ihr scharfes Vorgehen gegen Internet-Inhalte fortgesetzt und Tencent kritisiert. Für Aufsehen sorgten in Singapur Jardine Matheson. Der Aktienkurs brach Medienberichten zufolge um bis zu 83 Prozent ein, erholten sich jedoch schnell wieder und notierte im späten Handel fester. Am Markt hieß es, dass es sich hierbei um einen sogenannten "Fat Finger" gehandelt habe.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung auf der Stelle. Die Commerzbank geht davon aus, dass EZB-Präsident Mario Draghi Draghi angesichts der sinkenden Inflationsraten, des Brexit-Chaos und der Risiken für den Welthandel einen etwas vorsichtigeren Ton anschlagen wird. Mit Chancen, dass sich das Wachstum im ersten Quartal stabilisiert, dürfte die EZB ihre Risikoeinschätzung zunächst aber unverändert lassen. Der Fokus liege auf den längerfristigen Liquiditätsmaßnahmen der Notenbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz gründet Joint Venture mit vietnamesischem Partner

Die Allianz weitet ihre Präsenz in Asien mit einem Joint Venture in Vietnam aus. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, gründet er ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem IT- und Technologiedienstleister FPT Group mit Sitz in Hanoi. Als strategischer Technologiepartner soll FPT die Allianz dabei unterstützen, im schnell wachsenden vietnamesischen Markt digitale Versicherungsprodukte und -dienstleistungen zu entwickeln.

Finanzministerium führt Gespräche mit Commerzbank und Cerberus

