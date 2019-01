Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 200 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterausrüsters für das erste Halbjahr 2019 sei zwar schwächer als erwartet ausgefallen, was er aber als nicht ganz überraschend werte, schrieb Analyst David Mulholland einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an, bezeichnete aber eine Erholung im zweiten Halbjahr als wahrscheinlich. Die Bewertung von ASML sei äußerst attraktiv./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

