Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML nach dem Ausblick auf 2019 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterindustrie dürfte in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres besser abschneiden als im ersten Halbjahr, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" im Sektor./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 20:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-01-24/13:56

ISIN: NL0010273215