BERLIN (Dow Jones)--Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat deutliche Kritik an den Plänen der großen Koalition für eine Grundrente geübt. Niedrigverdiener, die ihr Leben lang in die Rentenkasse eingezahlt, Kinder großgezogen oder Angehörige gepflegt hätten, sollten künftig eine Grundrente erhalten, die über der steuerfinanzierten Mindestsicherung liege - doch damit steuere die Koalition "geradewegs in eine Zwei-Klassen-Grundsicherung", erklärte IW-Ökonom Jochen Pimpertz.

Laut den Plänen, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bald umsetzen will, sollten bedürftige Rentner, die mindestens 35 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, eine Grundrente erhalten, die 10 Prozent über dem individuellen Grundsicherungsanspruch liegt. Dabei werden auch Zeiten angerechnet in denen der Versicherte Angehörige gepflegt oder für die Kindererziehung Auszeiten genommen hat. "Auf den ersten Blick erscheint das leistungsgerecht", erklärte Pimpertz. "Bei genauerem Hinsehen ruft die Grundrente jedoch neue Ungereimtheiten hervor." Zwei gleichermaßen bedürftige Personen erhielten damit je nach Verlauf ihrer Erwerbsbiografie eine unterschiedlich hohe Mindestsicherung.

"Diese Ungleichbehandlung entsteht, weil hier Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit vermischt werden", kritisierte der Ökonom. Die Grundsicherung orientiere sich am Bedarf und sei damit das falsche Mittel, um Lebensleistung anzuerkennen. Diese spiegele sich vielmehr in der gesetzlichen Rente wider - und mit dem Rentensplitting könnten Beitragszeiten beider Partner zu gleichen Teilen angerechnet werden, hob Pimpertz hervor. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte erst jüngst mehr Tempo bei der Vorlage des Gesetzentwurfs zur Grundrente angemahnt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2019 07:29 ET (12:29 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.