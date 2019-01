Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Just Eat auf "Outperform" mit einem Kursziel von 970 Pence belassen. Analyst Joseph Barnet-Lamb passte sein Bewertungsmodell an den jüngsten Zwischenbericht und den angekündigten Weggang von Vorstandschef Peter Plumb an. Daraus resultiere eine reduzierte Ergebnisprognose (Ebitda) für den Essenslieferanten im laufenden Jahr, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 04:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-01-24/13:58

ISIN: GB00BKX5CN86