Gratulation an oekostrom AG. Das Gerücht hat sich nicht bewahrheitet, die oekostrom AG war am Montag weder im direct market noch im direct market plus vertreten. Das wird den meisten langjährigen Aktionären der oekostrom AG wohl herzlich wurscht sein. Eine Börsenotiz wäre vielleicht eh mit zuviel Aufregung verbunden. Wenn man sieht, wie andere Aktien scheinbar grundlos (Grund wohl: mangelndes Käuferinteresse) gleich zu Beginn der Börsenotiz um 20% runtersacken können ... nein, das wäre vielleicht zuviel für die Herzen langjähriger oekostrom-Aktionäre. Sie würden die Börse auf ewig verdammen, wenn so etwas passieren würde. Man sollte die Aktionäre vorsichtig auf die "richtige Börse" vorbereiten, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...