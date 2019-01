Baden-Baden (ots) -



"rundum gesund: Besser Schlafen" Moderation: Dennis Wilms / Folge 2 des SWR Gesundheitsmagazins / 28. Januar 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



Gut schlafen ist wichtig - für das allgemeine Wohlbefinden und um fit und leistungsfähig zu sein. Problematisch wird es, wenn schon das Einschlafen nicht klappt. Jeder Zehnte hat schon Schlafmittel genommen, 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind sogar abhängig davon. "rundum gesund: Besser Schlafen" widmet sich den wichtigsten Fragen rund um einen erholsamen Schlaf. Zu sehen am Montag, 28. Januar, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Folge 2: Themenschwerpunkt Besser Schlafen



Studiogast bei "rundum gesund" ist Schlafmediziner Dr. Michael Feld aus Köln. Im Gespräch mit Moderator Dennis Wilms klärt er, was man für einen gesunden Schlaf tun kann. Was kann den Schlaf stören? In welchen Fällen sind Schlafmittel ratsam, wo liegen die Gefahren und welche Alternativen gibt es? Eine Option: klinische Hypnose. Wie diese Methode funktioniert, findet eine "rundum gesund"-Reporterin im Selbstversuch heraus. Dazu trifft eine Reporterin den Begründer der modernen Hypnotherapie Prof. Dirk Revenstorf in Tübingen. Ein Problem, das nicht nur den Betroffenen, sondern auch deren Partnerinnen und Partnern zu schaffen macht: Schnarchen! An der virtuellen 3D Patientin Annie wird deutlich, was Schnarchen verursacht und wie gefährlich nächtliche Atemaussetzer sein können. Im Gespräch mit Dr. Feld erfährt Wilms, was gegen Schnarchen hilft - von speziellen Kieferschienen bis hin zur Atemmaske.



Zahnersatzauktionen online?



Außerdem: Zahnersatz Auktionen. Es gibt Momente, da beißt man sich buchstäblich die Zähne aus. Angela Schindler ist es beim Pizzaessen passiert. Mit 46 braucht sie plötzlich Zahnersatz. Das Problem: Die Krankenkassen übernehmen nur einen Teil der Kosten für "die Dritten". Wie so oft, gilt deshalb auch hier: Vergleichen lohnt sich! Besonders einfach soll das mit Zahnersatzauktionen im Internet möglich sein. Auf diesen Onlineportalen kann man die anstehende Behandlung nach einer ersten Kostenschätzung vom eigenen Zahnarzt ausschreiben. Andere Zahnärzte haben dann die Möglichkeit, das Angebot zu unterbieten. "rundum gesund" hat Angela Schindler auf der Suche nach gutem und günstigen Zahnersatz begleitet - mit überraschendem Ergebnis.



Neues SWR Magazin für ganzheitliche Gesundheit



Ernährung, körperliche Fitness und psychische Stabilität; traditionelle Hausmittel und High-Tech-Medizin - es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden haben. Sie alle sind Thema beim SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" In jeder 45-minütigen Folge entlockt Moderator Dennis Wilms Expertinnen und Experten praktische Tipps und spricht mit ihnen über Ursachen von Beschwerden und deren Behandlungsmöglichkeiten. Faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper ermöglicht dabei die virtuelle 3D-Patientin Annie, die mit Augmented-Reality-Technik ins Bild geholt wird. Kleinste anatomische Details werden auf diese Weise im Studio zum Teil mehrere Meter groß. Annie macht komplexe Abläufe und Zusammenhänge leicht verständlich sichtbar. Gemeinsam mit Sportwissenschaftlerin und Food Coach Jasmin Brandt zeigt Dennis Wilms außerdem in jeder Ausgabe von "rundum gesund", wie sich Bewegung und gesunde Ernährung unkompliziert in den Alltag integrieren lassen.



Sendung: Folge 2: "rundum gesund: Besser Schlafen", 28.1.2019, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen "rundum gesund", 20-teilige Reihe ab 21. Januar 2019 montags, 20:15 Uhr



