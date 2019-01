IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT nimmt ehemaligen Kabinettsminister von Ontario, Frank Klees, in Advisory Board auf

dynaCERT nimmt ehemaligen Kabinettsminister von Ontario, Frank Klees, in Advisory Board auf

Toronto, ON - (24. Januar 2019) - dynaCERT Inc. (TSX Venture: DYA, OTCQB: DYFSF, FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme von Frank Klees in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Klees wird dem Unternehmen als Berater dienen, wenn es seinen Kampf gegen Treibhausgasemissionen mit seiner in Ontario entwickelten Carbon Emission Reduction Technology weltweit expandiert.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von dynaCERT, da es dem Unternehmen ermöglicht, eine wichtige Rolle zu spielen, die Regierung von Ontario dabei zu unterstützen, ihr Ziel hinsichtlich der Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen, sagte Klees. Die HydraGEN-Technologie des Unternehmens kann schädliche Emissionen bei schweren Nutzfahrzeugen nachweislich um bis zu 50 Prozent und den Feinstaub um bis zu 65 Prozent reduzieren - dies entspricht in etwa dem, was die Regierung in ihrem Umweltplan (Environment Plan) anpeilt.

Die umfassende Erfahrung und die beeindruckende Erfolgsbilanz von Herrn Klees in der Regierung und in der Privatwirtschaft machen ihn zu einem idealen taktischen Berater des Unternehmens. Herr Klees fungierte zwischen 1995 und 2014 in fünf Legislaturperioden als progressiv-konservatives Mitglied der gesetzgebenden Versammlung von Ontario. Er war in verschiedenen leitenden Positionen tätig, einschließlich Verkehrsminister, Tourismusminister, Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Parlamentspräsident sowie stellvertretender Vorsitzender des Sonderausschusses für die geplante Transaktion der TMX Group und der London Stock Exchange Group. Im Laufe seiner 19-jährigen Karriere als gewählter Politiker knüpfte Herr Klees starke und vertrauenswürdige Geschäftsbeziehungen auf zahlreichen Ebenen der Provinz- und Bundesregierung.

Herr Klees verfügt über umfassende Geschäftserfahrung in den Bereichen Energiewirtschaft, Finanzdienstleistungen und Immobilienentwicklung. Er war Co-Founder und Executive Vice President von Municipal Gas Corporation, fungierte als Corporate Director und Mitglied des Audit Committee sowie des Governance Committee von Universal Energy Ltd. und ist seit 2003 Mitglied des Supervisory Board von Rockwool North America. Herr Klees ist leitender Berater zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen und bietet Geschäftsentwicklungs-, Regierungsbeziehungs- und Beratungsdienstleistungen bei der strategischen Planung an.

Wir freuen uns, Herrn Klees im Advisory Board des Unternehmens willkommen heißen zu dürfen, sagte Jim Payne, President und CEO von dynaCERT. Seine jahrzehntelange, umfassende Erfahrung in der politischen Landschaft von Ontario wird für die Aktionäre von dynaCERT von unschätzbarem Wert sein, insbesondere hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Regierungsebenen in Ontario und im ganzen Land.

Herr Klees wird zusammen mit Marc Bertrand, dem ehemaligen CEO von MegaBrands, Michael Christodoulou, dem ehemaligen President von Cummins Diesel Canada, und Shmuel Farhi, dem CEO von Fahri Development, im Advisory Board von dynaCERT sitzen.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert, vertreibt und installiert die Carbon Emission Reduction Technology für den Einsatz in Verbrennungsmotoren. Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft erzeugt unsere zum Patent angemeldete Technologie Wasserstoff und Sauerstoff auf Abruf durch Elektrolyse und liefert diese über den Lufteinlass, um die Verbrennung zu verbessern, was zu niedrigeren CO2-Emissionen und höherer Kraftstoffeffizienz führt. Unsere Technologie wurde für den Einsatz in Dieselmotoren aller Arten und Größen in Straßenfahrzeugen, Kühlanhängern, Geländebaumaschinen, der Energieerzeugung, Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Lokomotiven konzipiert. Website: www.dynaCERT.com

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen bezüglich historischer Tatsachen enthält diese Pressemitteilung auch bestimmte zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oftmals durch Begriffe wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen und ähnliche Begriffe oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf die mögliche Expansion auf neue Märkte, Branchen und Segmente, wie etwa auf die dieselbetriebene Nutzung eines der dynaCERT-Produkte oder den Vertrieb. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, können wir keine Garantie abgeben, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge abgeben. Daher kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise jenen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jeweiligen Aussage und unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als vollständig erachtet werden soll.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt dargelegt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsorientierte Informationen zu aktualisieren, um solche Informationen an tatsächliche Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen - es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board,

Murray James Payne, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jim Payne, CEO und President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

416-766-9691 DW 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

416-766-9691 DW 1

ir@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45716

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45716&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26780 A1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA26780A1084

AXC0211 2019-01-24/14:39