Aufgebrauchte Produkte werden von Loop zu Hause abgeholt, gereinigt und schließlich nachgefüllt, wiederverwendet oder recycelt. Beiersdorf will das Sortiment in der Pilotphase, an der sich auch andere führende Konsumgütermarken beteiligen, um ein Produkt aus der Nivea Men Range ergänzen. Damit sollen Erfahrungswerte gesammelt werden, ob der Ansatz eine langfristige Lösung für Konsumenten darstellen kann.

Beiersdorf investiert in nachhaltige Produktverpackung

"Nachhaltigkeit hat bei Beiersdorf eine lange Tradition und im Sinne unserer Nachhaltigkeitsstrategie ...

