Ob Raw Sweets, neue Veredelungstechnologien, innovative Verpackungslösungen oder digitale Vernetzung in der Produktion, die Themen der Pro Sweets Cologne sind vielfältig und geben die aktuellen Trends der Branche wider. In Kombination mit der parallel stattfindenden ISM, der weltweit wichtigsten Messe für Süßwaren und Snacks, wird die gesamte Wertschöpfungskette der Süßwarenproduktion und des -vertriebs zu einem Termin an einem Ort abgebildet - eine weltweit einzigartige Konstellation mit weitreichenden Synergien für die gesamte Branche.

Neue Rezepturen mit Raw Sweets

Viele Verbraucher wollen sich immer gesünder ernähren. Auch bei Süßwaren und Snacks wird der Wunsch nach natürlichen Inhaltsstoffen mit hohem Nährwert immer größer. Um den Bedürfnissen der Konsumenten gerecht zu werden, greifen die Hersteller auf neue innovative Zutaten zurück. Eine dieser Zutaten sind die sogenannten Raw Sweets, zu denen unter anderem getrocknete Früchte oder auch Nüsse gehören. Zur Verarbeitung sind häufig schonende Verfahren zur Veredelung dieser Zutaten notwendig. Über das Konzept von Raw Sweets aber auch anderen Ingredients-Themen können sich die Fachbesucher zur ProSweets Cologne informieren. Neben dem Equipment für die Verarbeitung der hitzeempfindlichen Rohstoffe der Anlagenbauer, gibt die Sonderschau "Reformulation for Sweets & Snacks", Stand C 44 in Halle 10.1, in Kooperation mit der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) weitere Lösungsansätze zum Konzept der Reformulierung und Einblicke ...

