Was für ein Tag für die Aktie von Fresenius. Mehr als vier Prozent gewinnt der Wert auf 44,64 Euro. Nur Infineon ist im DAX mit plus 5,1 Prozent noch stärker als das Gesundheitsunternehmen. Fresenius profitiert dabei von einer Kaufempfehlung durch die US-Investmentbank Merrill Lynch. Diese hat Fresenius von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel sehen die Experten bei 53 Euro. Die Sorgen der Investoren hinsichtlich der Restrukturierung der Helios-Kliniken seien verständlich, aber die Bewertung sei mittlerweile zu weit gesunken, so Analyst Patrick Wood in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Eine eingehendere Analyse der Geschäfte der Infusionssparte Kabi im Vergleich mit Pfizer lege zudem die Vermutung nahe, dass die Konzernziele für den Gewinn je Aktie noch Luft nach oben hätten, so der Experte weiter. Es sei an der Zeit, wieder "konstruktiver" zu werden für die Aktie des Medizinkonzerns.

Den vollständigen Artikel lesen ...