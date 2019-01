Boeing hat erfolgreich den ersten Testflug mit seinem autonomen E-Flugtaxi absolviert. Das elektrisch betriebene Passenger Air Vehicle (PAV) ist am Dienstag in Manassas im US-Bundesstaat Virginia senkrecht gestartet, geschwebt und wieder senkrecht gelandet. Das teilt der US-Luftfahrtriese in einer Pressemitteilung mit. Als nächstes soll der Übergang vom Senkrechtstart in den Vorwärtsflug getestet ...

