Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess vor Zahlen zum vierten Quartal von 45 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die von ihm schwach erwartete Nachfrage bei dem Spezialchemiekonzern dürfte auch im Jahr 2019 anhalten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel machte er an einer aktualisierten Bewertung der Unternehmensteile fest./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 13:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 13:25 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-01-24/15:11

ISIN: DE0005470405