Die Juice Technology AG, weltweit führender Hersteller von mobilen

Ladestationen, kündigt die Markteinführung des Juice Phaser an.

Besitzer einphasig ladender E-Autos können sich freuen, denn ab

sofort ist es möglich doppelt so schnell zu laden, ohne dabei den

Hausanschluss zu überlasten.



Jaguar I-PACE, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq und Kona, Kia Soul und

e-Niro, Opel Ampera-E und viele andere Elektroautos könnten am

normalen Stromnetz bisher nur einphasig laden. Die Folge: eine extrem

hohe Ladedauer. Beim Opel Ampera-E werden beispielsweise 15 Stunden

benötigt, bis das Auto voll geladen ist. Schneller ging es bislang

nur mit Gleichtstrom, die Ladestationen dafür kosten aber zehn- bis

zwanzigmal soviel wie jene für Wechselstrom.



Deshalb hat sich die Schweizer Ladetechnik-Spezialistin Juice

Technology dem Problem angenommen und den Juice Phaser entwickelt.

Angeschlossen an eine übliche Drehstromdose mit 16 Ampere (CEE16

rot), liefert dieses Gerät 25 Ampere zur einphasigen Ladung. Statt

nur 3,7 kW fliessen nun 5,8 kW - und das erst noch völlig konform mit

den vorgeschriebenen Schieflastbeschränkungen. Der oben angeführte

Opel Ampera-E wird damit bereits in gut neun Stunden voll. Eine

normale Nachtruhe zu Hause oder ein Arbeitstag im Büro reichen nun

endlich aus, um auch einphasig ladende Autos günstig vollzuladen. Um

grösstmöglichen Komfort und absolut sichere Ladevorgänge zu

garantieren, ist der Juice Phaser vorbereitet für den Einsatz mit der

meistverbreiteten mobilen Ladestation der Welt, dem Juice Booster 2.

Die Kombination dieser beiden Geräte bietet ein störungsfreies Paket,

das sowohl CE- wie EMV-konform ist. «Der Anspruch von Juice ist es,

für unsere Kunden höchst zuverlässige Infrastruktur zu entwickeln und

herzustellen, mit der sie ihre Fahrzeuge immer einfach, sicher und

schnell laden können - und die alle Normvorgaben erfüllt.» sagt

Christoph Erni, CEO von Juice Technology.



Der Juice Phaser ist direkt an eine CEE16-Dose oder direkt an das

Stromnetz anschliessbar, wasserdicht und somit für den Innen- und

Ausseneinsatz geeignet.



Wozu braucht es den Juice Phaser?



1. Schieflastvermeidung



Fast jedes Land in Europa schreibt vor, dass Schieflasten (Bezug

nur auf einzelnen Phasen) von mehr als 16 Ampere untersagt sind. In

Deutschland liegt die Grenze aktuell noch bei 20 Ampere, die

Anpassung auf 16 Ampere ist jedoch bereits beschlossen.



2. Einphasig ladende Autos



Die Autohersteller sparen Kosten, in dem sie nur einphasige Lader

in den Fahrzeugen verbauen. Leidtragende sind die Konsumenten, die zu

Hause nicht mehr als 16 Ampere auf einer Phase laden dürfen (siehe

Punkt 1).



3. Hauszuleitung:



Viele Gebäude sind mit 25 Ampere abgesichert. Die für das

E-Auto-Laden zur Verfügung stehende Anschlussleistung beträgt also

höchstens 16 Ampere, da in der Regel auch andere Verbraucher im Haus

mitlaufen. Der Phaser erfüllt diesbezüglich alle Anforderungen, zieht

nie mehr als 16 Ampere und liefert trotzdem 25 A. Damit werden die

Ladezeiten annähernd halbiert.



