AIXTRON schwankt pro Tag locker um 5 Prozent oder mehr. 970 Mio. Euro Marktwert sind auf den ersten Blick schwer zu rechtfertigen. Das Kerngeschäft sind MOCVD-Anlagen als Standbein für die Produktionsanlagen für OLED-Bildschirme. Darin liegt das Schwergewicht von AIXTRON als größter Spezialist für Laseranwendungen und 3D-Sensorik mit dem Flaggschiff iPhone X mit Gesichtserkennung zum Entsperren. Die Bruttomargen für diese Sektoren liegen immerhin bei rd. 40 Prozent. Ergänzend kommt 20 Prozent des Umsatzes für Spezialleuchtdioden für große Displays in Flughäfen und Bahnhöfen. Mithin: Anspruchsvoller geht es nicht. Auf die Perspektive wird es jetzt ankommen. Der Kurs hat sich mehr als halbiert. Basisbildung zwischen 8 und 9 Euro.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 04! Börsianer lesen den kompletten Brief bei Bedarf unter www.boersenkiosk.de oder in der APP.



Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ Den ZEW-Experten scheint es zu dämmern.++ Kaufsignal bei BMW?++ HENKEL wurde abgestraft!++ HOCHTIEF: Jetzt schon Anfangspositionen aufbauen?++ NEMETSCHEK: Ersteinstieg diskutabel?++ Deutsche Tech-Szene: spannenden Ausgangslage mit großen Chancen!++ EMS-CHEMIE: stabile Geschäftsentwicklung++ Windkraftinvestments ausbauen?++ Ein neuer Hype wird ein neues Thema: Cyber Security++ Bewertungskorrektur an der Wall Street abgeschlossen?