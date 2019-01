Leipzig (ots) -



Am 13. Februar zeigt Das Erste im Rahmen eines Themenabends die MDR-Koproduktion "Lotte am Bauhaus" - eine Woche zuvor feiert der Film in Weimar Premiere. Aus diesem Anlass möchten wir Sie am Mittwoch, 6. Februar 2019, zur Premierenberichterstattung nach Weimar einladen.



Am Nachmittag vor Premierenbeginn möchten wir Ihnen Gelegenheit zu Interviews mit Cast und Crew geben. Dafür stehen Ihnen die Schauspielerinnen Alicia von Rittberg und Nina Gummich, die Schauspieler Jörg Hartmann, Noah Saavedra, Christoph Letkowski und Ulrich Brandhoff sowie Regisseur Gregor Schnitzler und der Autor Jan Braren zur Verfügung.



Zum Premierenabend sind außerdem vor Ort: Das Erste-Programmdirektor Volker Herres, MDR-Intendantin Karola Wille, MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi, MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt, die Produzenten Nico Hofmann, Benjamin Benedict und Matthias Adler von UFA FICTION sowie die zuständigen Film-Redakteure Sven Döbler (MDR) und Claudia Luzius (ARD Degeto).



Ablaufplan Mittwoch, 6. Februar 2019



12 bis 17 Uhr Interviewmöglichkeit zu "Lotte am Bauhaus" im Best Western Premier Grand Hotel Russischer Hof Goetheplatz 2 in Weimar ab 20.00 Uhr Akkreditierung im Deutschen Nationaltheater Weimar, Theaterplatz 2 in Weimar Premierenberichterstattung & Fotocall 20.15 Uhr Fotocall im Theaterfoyer 21.00 Uhr Veranstaltungsbeginn 21.10 Uhr Filmbeginn ca. 22.45 Uhr Filmende ca. 23.05 Uhr Veranstaltungsende



Zum Filminhalt:



Weimar, 1921: Gegen den Willen ihrer Familie bewirbt sich die künstlerisch begabte Tischler-Tochter Lotte Brendel (Alicia von Rittberg) am Bauhaus - und wird angenommen. Das Bauhaus unter der Leitung von Walter Gropius (Jörg Hartmann) hatte nicht nur den Anspruch, Architektur, Handwerk und Kunst zu vereinen, hier sollte auch der "Neue Mensch" seinen Platz finden. Lotte folgt diesem modernen Lebensentwurf. In ihrem Kommilitonen Paul Seligmann (Noah Saavedra) findet sie einen Unterstützer und ihre große Liebe, die immer wieder auf eine harte Probe gestellt wird. Denn Anspruch und Wirklichkeit treffen auch am Bauhaus hart aufeinander: Wie Lotte Brendel stehen die Frauen lange im Schatten der Bauhaus-Männer und müssen um ihre berufliche Anerkennung kämpfen.



Eine Produktion der UFA FICTION in Koproduktion mit dem MDR, ARD Degeto und SWR sowie MIA Film für Das Erste, gefördert durch die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) und den Tschechischen Staatsfonds der Kinematografie.



Bitte melden Sie Ihre Interviewwünsche sowie Ihr Interesse an einer Premierenberichterstattung im beigefügten Antwortformular bis zum 30. Januar per E-Mail an info@filmcontact.de an.



