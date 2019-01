Die "gelben Engel" sollen bald auch ADAC-Mitgliedern helfen, die sich ausgesperrt haben. Hinter dem Pilotprojekt in München steckt eine neue Strategie.

Die Pannenhelfer von Europas größtem Automobilclub ADAC (über 20 Millionen Mitglieder) sollen in Zukunft nicht nur liegengebliebene Autos abschleppen, sondern auch Haustüren öffnen. Der ADAC steigt ab kommenden Montag (28. Januar) in das Schlüsselnotdienst-Geschäft ein. An diesem Tag startet ein entsprechendes Pilotprojekt im Stadtgebiet München.

Mitglieder, die sich zu Hause ausgesperrt, den Haustürschlüssel verlegt oder verloren haben, können rund um die Uhr die "gelben Engel" zur Hilfe rufen. Der ADAC will gegenüber anderen Schlüsseldiensten mit festen Preisen punkten. Unseriöse Anbieter nutzen die Notsituation von Ausgesperrten häufig aus und verlangen Mondpreise, bar auf die Hand. Rechnungen werden ungern ausgestellt. Eine zugefallene Haustür etwa ...

