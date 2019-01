FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Software in Autos schafft die Marke Volkswagen ein eigenes Vorstandsressort für das Thema. "Software wird ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal im Automobil von morgen. Daher müssen wir den Software-Entwicklungsprozess deutlich beschleunigen", sagte Volkswagen-CEO Herbert Diess beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Besetzung des Vorstandsressorts sowie der genaue Zuschnitt sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der Anteil von Software im Auto steigt stark an, weshalb das Thema zunehmend an Bedeutung für die Produkt-Differenzierung gewinnt. Mit einer neuen IT-Fahrzeug-Architektur soll der Aufwand zur Integration von Steuergeräten und Software reduziert werden. Durch die Reduktion der Komplexität, der Zusammenfassung der Systeme und der Trennung von Soft- und Hardware will Volkswagen PkW eigenen Angaben zufolge die Kosten perspektivisch um einen mittleren dreistelligen Millionen Euro Betrag senken.

