FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Gamesa sichert sich einen Großauftrag in Brasilien. Im Bundesstaat Rio Grande do Norte soll die spanische Siemens-Tochter bis 2020 einen Windpark mit 36 Turbinen und einer Gesamtleistung von 128 Megawatt errichten, wie es in einer Mitteilung heißt. Es handelt sich dabei um den dritten Auftrag von dem international tätigen französischen Grünstrom-Erzeuger Voltalia.

January 24, 2019 09:32 ET (14:32 GMT)

