Zaozhuang, China (ots/PRNewswire) - Am 11. Dezember 2018 hat die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des KPCh-Kommunalausschusses von Zaozhuang über die zentralen Medien ihre Öffentlichkeitskampagne für Zaozhuang veranstaltet mit dem Ziel, "die Beschlüsse des 19. Nationalkongresses der KPCh zur Förderung der Strategie der ländlichen Revitalisierung zu implementieren". Journalisten von mehr als 10 zentralen Medienanstalten, darunter People's Daily, Xinhua News Agency, China News Service und Guangming Daily, besuchten die Stadt Tengzhou und die Bezirke Shanting, Yicheng und Taierzhuang, um Interviews zu halten und die ausgezeichnete Arbeit der Menschen im Rahmen der Strategie der ländlichen Revitalisierung publik zu machen. Diese Menschen haben bei Organisationen, Industrien, Talenten, Ökologie und Kultur große Erfolge erzielt. Mit der Kampagne sollen neue Errungenschaft und Highlights in Zaozhuang während des Reform- und Öffnungsprozesses in den Mittelpunkt gerückt werden.



Anfang 2018 begann Zaozhuang mit seinem stadtweiten Landesverschönerungsprojekt (was 274 Dörfer einschließt) und implementierte ein 1+2-Baumodell (d. h. ein schönes ländliches Vorzeigedorf fördert zwei schöne Dörfer). Dazu wurden 68 Dörfer in der Provinz oder Kommune als schöne ländliche Vorzeigedörfer ausgewählt, um die einheitliche und koordinierte Entwicklung mit Stadtgemeinden voranzutreiben. Zaozhuang hat sechs schöne ländliche Vorzeigeregionen entwickelt, darunter die charmante Region um den Fluss Jinghe in Tengzhou, der Fluss Panlong in Xuecheng, das Yanma-Reservoir in Shanting, die Reiseroute in Taierzhuang, den grünen Ring um die neue Stadt Zaozhuang und den Granatapfelpark in Yicheng. Es wurde erwartet, dass sich in der Stadt die Ausdehnung der Provinzverschönerung verdoppelt, Ende 2018 lag sie schließlich bei 8,4 %.



