New York (www.aktiencheck.de) - Die meisten Ökonomen gehen mittlerweile davon aus, dass die USA und die Weltwirtschaft 2019 einer Rezession entgehen werden, so Brad Tank, Chief Investment Officer bei Neuberger Berman. Doch welche Ereignisse könnten trotzdem eine Krise auslösen? In seinem neusten Marktkommentar erkläre Tank, welche drei Szenarien eine Rezession hervorrufen könnten - dazu gehöre die Entscheidung über den Brexit oder weitere Zinserhöhungen der US-amerikanischen Notenbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...