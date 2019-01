NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Januar leicht beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,5 von 54,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 54,9 von 53,8 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 53,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 54,2 von 54,4 Punkten. Die Prognose hatte auf 54,2 gelautet.

"Die US-Unternehmen haben für den Start ins Jahr 2019 ein solides Ergebnis gemeldet", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Expansionsrate ist nur geringfügig schwächer als im Durchschnitt des zweiten Halbjahres des Vorjahres."

Die Widerstandsfähigkeit der Umfragedaten deute darauf hin, dass sich die US-Haushaltssperre wenig bis kaum auf den privaten Sektor auswirke, da nur sehr wenige Unternehmen nachteilige Auswirkungen auf ihre Produktion oder ihre Auftragsbücher meldeten, fügte Williamson hinzu.

January 24, 2019

