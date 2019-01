Die große Koalition will Lebensleistung honorieren und kleine Rentenansprüche aufwerten. Wenn die Regierung nicht aufpasst, wird dieses Vorhaben unbezahlbar und ungerecht.

Martin Werding ist Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum.Diskussionen über die Grundrente, die im Koalitionsvertrag angekündigt wird und nun "Respektrente" (so Arbeitsminister Hubertus Heil) heißt, kranken an denselben Problemen wie all ihre Vorläufer. Dies sind die "solidarische Lebensleistungsrente", die in der vergangenen Legislaturperiode am Ende unerledigt geblieben ist, und noch ältere Pläne zu einer "Zuschussrente" bei der CDU, zur "Solidarrente" der SPD oder zur "Garantierente" der Grünen. Alle diese Konzepte blieben vage.

Was sie gemeinsam hatten: Niedrige gesetzliche Renten sollten unter bestimmten Bedingungen aufgestockt werden, mal irgendwie, mal bezogen auf konkrete Beträge. Genauere Bedingungen sollten dabei sicherstellen, dass nur Personen begünstigt werden, die im Alter bedürftig sind, obwohl sie durch lange Erwerbsarbeit, Kindererziehung, Pflege und teilweise auch durch eigene Vorsorge viel geleistet haben, nicht zuletzt für die eigene Alterssicherung.

Wenn solche Bedingungen für die Rentenaufschläge sehr streng gefasst werden, gibt es am Ende nur ...

