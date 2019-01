Jede Woche werden im ungarischen Györ rund 4000 Motoren für Audi, VW und andere Konzernmarken gebaut. Jetzt lassen die Beschäftigten die Arbeit ruhen - sie wollen 18 Prozent mehr Lohn.

Tausende Mitarbeiter im größten Audi-Motorenwerk im ungarischen Werk Györ sind am Donnerstag in einen einwöchigen Streik getreten. "Aktuell steht die Produktion in Ungarn", sagte ein Unternehmenssprecher in Ingolstadt. Aber die Lieferkette dürfte in den nächsten Tagen noch nicht abreißen - der Autobau in Ingolstadt, Neckarsulm und Brüssel könnte also erst einmal weiterlaufen. "Bei den Motoren fahren wir auf Sicht."

In Györ werden Benzin-, Diesel- und neuerdings auch Elektromotoren gebaut - nicht nur für Audi, sondern auch für andere Marken der VW-Gruppe. Der Konzern konnte zu möglichen Auswirkungen des Streiks noch nichts sagen. Die rund 12.000 Audi-Mitarbeiter in Györ bauen jährlich rund zwei Millionen Motoren und gut 100.000 Audi A3 und TT.

Die ungarische Gewerkschaft AHFSZ fordert ...

