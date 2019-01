FRANKFURT (Dow Jones)--Osram reagiert mit einem Stellenabbau auf den aktuellen Umsatzeinbruch. Am Standort Regensburg sollen bis Ende September 300 Arbeitsplätze abgebaut werden, berichtet die vor Ort erscheinende Mittelbayerische Zeitung. Das sei den Beschäftigten bei einer Betriebsversammlung eröffnet worden. Der Abbau soll mit freiwilligen Maßnahmen, also ohne betriebsbedingte Kündigungen, gelingen. Außerdem werde die Beschäftigung von Zeitarbeitern auf ein Minimum zurückgefahren.

Osram hatte in der Nacht zum Donnerstag für die Sparte Opto Semiconductors, zu der auch das Werk in Regensburg gehört, einen Umsatzrückgang von fast 17 Prozent im abgelaufenen Quartal verkündet. Wie die Zeitung weiter schreibt, hat die zu Jahresbeginn umgesetzte Senkung der Arbeitszeit bei einem Teil der Beschäftigten in Regensburg um 5 auf 35 Wochenstunden umgerechnet schon 115 Stellen eingespart. Wegen steigender Nachfrage hatte Osram die Produktion in Regensburg in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2019 10:30 ET (15:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.