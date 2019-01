NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhändler Walmart will im laufenden Jahr hunderte Lkw-Fahrern einstellen, da sich ein branchenweiter Mangel abzeichnet. Erst im vergangenen Jahr hatte Walmart rund 1.400 Lastwagenfahrer angeworben und beschäftigt damit nun insgesamt 8.000 Trucker. "Im abgelaufenen Jahr haben wir ein bereinigtes Umsatzwachstum von 3 Prozent gesehen, was die Anforderungen in unserem Transportwesen erhöht", erklärte der Konzern. Bewerber sollten eine Berufserfahrung von 30 Monaten innerhalb der vergangenen drei Jahre gesammelt sowie eine makellose Sicherheitsbilanz haben.

Zudem kündigte Walmart weiter an, ab Februar die bereits beschäftigten Fahrer besser zu bezahlen. Das Durchschnittsgehalt soll auf 87.500 Dollar jährlich steigen. Die Trucker von Walmart gehören nach Aussage von Beobachtern zu den bestbezahltesten der Branche. Ein Mangel an Lkw-Fahrern hat in den USA in der vergangenen Zeit die Preise von vielen Produkten, von Zahnpasta bis Amazon Prime, klettern lassen. Nach Angaben der American Trucking Association werden in dem Land bis 2026 rund 175.000 Lkw-Fahrer fehlen.

January 24, 2019

