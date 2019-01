Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Der Autobauer Ford hat die möglichen Kosten eines harten Brexits auf 800 Millionen US-Dollar allein im Jahr 2019 beziffert. Ein Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne ein Handelsabkommen und die daraus resultierende Einführung von Zöllen, die Abwertung des britischen Pfunds und die Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten wären ein schwerer Schlag für die Aktivitäten des Konzerns in dem Land und in ganz Europa, teilte die Ford Motor Co. mit.

Derzeit geht Ford in seinen Planungen für den Brexit von einem verhandelten Ausstieg als wahrscheinlichstes Ergebnis und einer Übergangsfrist in den Jahren 2019 und 2020 aus, falls ein Austrittsabkommen vom Parlament in London abgesegnet wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2019 10:34 ET (15:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.