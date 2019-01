Die adidas-Aktie geriet am Donnerstag im frühen Handel wahrscheinlich aufgrund der Reaktionen auf eine Analysteneinschätzung unter Druck. Doch wie sieht es aus, wenn etwas über den Tellerrand hinausgeschaut wird? Da zeigt sich, dass die adidas-Aktie in den vergangenen Jahren durchaus ein gutes Investment war. So liegt die 3-Jahres-Performance der Aktie derzeit im Bereich von +127%. Was plant adidas im Hinblick auf 2019? Da gibt es ein interessantes Ziel. adidas kündigte an, im laufenden Geschäftsjahr ... (Peter Niedermeyer)

