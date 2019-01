Seit Jahren gibt es Hinweise auf Steuerbetrug mit Phantomaktien. Dokumente belegen die Nachlässigkeit des Staates, die USA haben bereits sanktioniert.

Die Bundesbehörden hatten bereits Anfang 2016 Hinweise auf fragwürdige Geschäfte mit Phantomaktien und den damit verbundenen möglichen Steuerbetrug erhalten. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor.

So teilte eine Bank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am 29. Januar 2016 mit, dass in der Angelegenheit eine interne Untersuchung läuft. Am 18. November erfolgte eine weitere Mitteilung, auch das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) wurde eingeweiht.

Unter "Phantomaktien" verstehen Brancheninsider sogenannte Pre-Release-American Depositary Receipts (ADRs). ADRs sind in den USA als Ersatz für deutsche Aktien gängig. Allerdings etablierte sich eine weitere Ableitung. "Pre-Release" bedeutet, dass die ADRs gar nicht mehr mit ?einer echten Aktie hinterlegt sind. Anleger erhielten Bescheinigungen über Kapitalertragsteuern, die sie gar nicht bezahlt hatten.

