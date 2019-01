Berlin (ots) -



Die Internationale Grüne Woche Berlin 2019 bereitet sich auf den "Langen Freitag" vor. Am 25. Januar ist die Messe zehn Stunden lang, von 10 bis 20 Uhr, geöffnet. 27 Showbühnen und Kochstudios warten morgen mit zusätzlichen Programmpunkten auf die Besucher. Bands, Kapellen und Tanzgruppen bieten jede Menge Infotainment und Unterhaltung. Kleiner Tipp: Die Happy Hour-Karte ab 14 Uhr kostet zehn Euro, Kinder unter sechs Jahren haben an allen Tagen freien Eintritt.



