Luxusgut Wohnen - die Mieten und Kaufpreise haben sich 2018 weiter verteuert. Insbesondere das Spitzenmietsegment legt überproportional zu.

Die Aufregung war groß. Im Sommer 2018 sicherte sich die dänische Pensionskasse ein selten gewordenes Angebot auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt: ein Portfolio mit 3?700 Wohnungen in deutschen Ballungsgebieten. Für knapp eine Milliarde Euro sicherten sich die Investoren vor allem Wohnungen in München und Berlin. Von Mietsteigerungspotenzial schwärmte danach die Pensionskasse.

Doch das rief Widerstand auf den Plan. In Berlin gingen betroffene Bewohner von rund 300 Wohnungen in Mitte und Neukölln auf die Barrikaden. Öffentlich artikulierten sie ihre Sorge, sich steigende Mieten nicht leisten zu können. Es folgte eine Demo mit mehreren Hundert Teilnehmern. Die Politik reagierte: Anfang Januar übte die Stadt Berlin ein Vorkaufsrecht für die Wohnungen aus. Statt an die Dänen gehen sie nun an die städtischen Wohnungsgesellschaften "Stadt und Land" sowie "WBM".

Der Milliardendeal ist kein Einzelfall. Immer vehementer ertönt der Ruf, den steigenden Mieten und Kaufpreisen am deutschen Wohnungsmarkt Einhalt zu gebieten. SPD-Politiker wie Andrea Nahles haben das Wohnen bereits zur neuen sozialen Frage deklariert. Wohnraum wird in den Städten für immer mehr Menschen unbezahlbar. Und ein Ende des Booms ist nicht in Sicht.

Laut einer Untersuchung des Immobiliendienstleisters JLL kletterten die Mieten in Deutschland 2018 im Mittel um 6,5 Prozent - die Steigerung lag damit über dem Fünf-Jahres-Schnitt von 5,3 Prozent. Unter den Großstädten stach Berlin hervor: Mit neun Prozent Steigerung verteuerten sich die Mieten hier stärker als in den sieben übrigen untersuchten Städten.

"Wurden 2017 und zu Beginn des Jahres 2018 beim Mietpreiswachstum in allen von JLL untersuchten Städten langjährige Tiefstände erreicht, so ist das Niveau aktuell auf breiter Front wieder angestiegen und liegt in fast allen Städten oberhalb des fünfjährigen Mittels der jährlichen Wachstumsraten", sagt Roman Heidrich, Teamleiter im Bereich der Wohnungsmarktanalyse bei JLL in Berlin.

Rund die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete, in Großstädten liegt der Anteil noch deutlich höher. Gerade einmal 15 Prozent aller Berliner oder Leipziger besitzen die Wohnungen, in denen sie leben. Stuttgart schneidet mit 32 Prozent noch am besten ab.Ein Immobilienkauf kommt für viele angesichts der in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegenen Kaufpreise aber immer weniger infrage.

