FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Mercedes-Benz Cars baut sein internationale Lieferantennetzwerk weiter aus und will sich durch mehr Flexibilität eine größere Planungssicherheit verschaffen. Dies sei der nächste Schritt in der Umsetzung der Case-Strategie des Konzerns, so die Stuttgarter. Mit Case will das Unternehmen auf die Herausforderungen aus neuen Mobilitätsbereichen reagieren. Case steht dabei für die vier Bereiche Connected, Autonomous, Shared & Service und Electric Drive.

Mercedes-Benz Cars verfolge die Strategie, dort einzukaufen, wo produziert werde. Damit mache sich das Unternehmen unabhängiger von politischen Entwicklungen, wie beispielsweise Handelskonflikten. "Lokalen und neuen Partnern eröffnen wir die Chance, sich mit uns international aufzustellen", erklärte Wilko Stark, seit Oktober 2018 Mitglied des Bereichsvorstands Mercedes-Benz Cars, Einkauf und Lieferantenqualität. In China seien bereits rund 300 lokale Zulieferer erfolgreich entwickelt worden. Der Anteil lokaler Bezüge für die Produktion im US-Werk Tuscaloosa liege über den aktuellen Anforderungen in dem Land und soll in den nächsten fünf Jahren planmäßig weiter "deutlich" ausgebaut werden.

Das Ressort Einkauf bei Mercedes-Benz Cars verantwortet ein jährliches Einkaufsvolumen im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich.

January 24, 2019

