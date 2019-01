Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag angesichts wachsender Konjunktursorgen deutlich zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,43 Prozent auf 165,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,18 Prozent.

Etwas pessimistischere Aussagen des EZB-Präsidenten stützten die Festverzinslichen. Nach Einschätzung von Mario Draghi haben die Abwärtsrisiken für die Konjunktur zuletzt zugenommen. Die jüngsten Daten seien schwächer als erwartet ausgefallen. Er verwies auf Risiken wie die Entwicklung beim Brexit, eine schwächere Konjunktur in China und Probleme in der deutschen Autoindustrie.

Die Notenbank wolle die künftige Entwicklung zunächst abwarten, sagte Draghi. An der aktuellen Geldpolitik wurde daher zunächst nichts geändert. In diesem Jahr ist nach Einschätzung der meisten Ökonomen angesichts der Konjunkturabschwächung nicht mehr mit einer Leitzinsanhebung zu rechnen. Laut Daten des Marktforschungsinstituts Markit ist die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Januar auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren gefallen. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg erwartet./jsl/he

