Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CAI: CA Immo am 24.1. -2,06%, Volumen 73% normaler Tage , RBI: RBI am 24.1. -1,15%, Volumen 97% normaler Tage , ANDR: Andritz am 24.1. -1,07%, Volumen 84% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 24.1. 1,64%, Volumen 104% normaler Tage , BG: Bawag Group am 24.1. 2,38%, Volumen 89% normaler Tage , DOC: DO&CO am 24.1. 3,67%, Volumen 142% normaler Tage , ATX: +0,14% Aktie Symbol SK Perf. DO&CO DOC 87.600 3.67% Bawag Group BG 37.860 2.38% Wienerberger WIE 19.890 1.64% Andritz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...