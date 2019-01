Wann erhöht die Europäische Zentralbank die Leitzinsen? EZB-Präsident Mario Draghi bleibt bei der ersten Ratssitzung vage - und spricht dafür umso mehr über Konjunktur-Risiken.

Der Mehrheit hiesiger Firmen wünscht sich einer Forsa-Umfrage zufolge eine Zinswende, doch Unternehmer wie Sparer werden sich noch eine Weile gedulden müssen. Zwar beließ es die Europäische Zentralbank bei ihrer Ratssitzung am Donnerstag bei der Formulierung, der Leitzins werde "mindestens über den Sommer" bei null Prozent bleiben. Etliche Ökonomen rechnen mittlerweile aber nicht vor 2020 mit einer Zinserhöhung.

Die wichtigsten Themen der ersten Ratssitzung des Jahres in der Analyse:

Zinspolitik

Seit März 2016 sind die Zinsen in der Eurozone auf dem Nullpunkt. Dass sich daran bis zum Ablauf von Mario Draghis Amtszeit als EZB-Präsident Ende Oktober etwas ändert, ist zumindest nicht wahrscheinlicher geworden. Im Dezember fiel die Inflationsrate in der Eurozone von 1,9 auf 1,6 Prozent. Es könne dauern, so Mario Draghi, bis sie nachhaltig das EZB-Ziel von nahe zwei Prozent erreiche.

Der EZB-Präsident betonte die Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone. Während es mancherorts, wie in Deutschland, nahezu Vollbeschäftigung gebe und die Löhne kräftig stiegen, sei das vor allem in den Südländern nicht überall der Fall. Das Ergebnis: Die Preise steigen im Durchschnitt aller 19 Euroländer nur moderat.

Alexander Krüger, Chefvolkswirt beim Bankhaus Lampe, folgerte daraus, Draghi könne das trübere Konjunkturumfeld spätestens im Sommer "zum Anlass nehmen, Signale für eine Leitzinswende zu senden, die später als im Herbst erfolgt." Dies habe Draghi heute auf der Pressekonferenz bereits angedeutet. Allerdings hätte dies weitreichende Konsequenzen. Da das fundamentale Umfeld 2020 kaum besser sein dürfte als 2019, "verschöbe sich die Leitzinswende wohl eher auf 2021", so Krüger.

Ebenso wie die EZB bleibt auch die japanische Zentralbank bei ihrer äußerst lockeren Geldpolitik - und das wohl noch für längere Zeit, wie sie am Mittwoch ankündigte. In Japan liegt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...