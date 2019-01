VANCOUVER, British Columbia, Jan. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W) ("" oder das "") gibt bekannt, dass das Unternehmen die Phase I des Softwareentwicklungs- und Implementierungsprojekts für das bereits angekündigte interne Kommunikationssystem der Swiss Private Bank (der Kunde) abgeschlossen hat. GoverMedia Plus hat die erste Phase des Projekts erfolgreich abgeschlossen und der Kunde von GoverMedia Plus hat im Dezember vergangenen Jahres eine Meilensteinzahlung in Höhe von 100.000,00 CAD geleistet. Eine weitere Zahlung in Höhe von 100.000,00 CAD wird erwartet, sobald die nächste Phase des Projekts erfolgreich abgeschlossen ist.

Roland J. Bopp, CEO von GoverMedia, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass GoverMedia Plus nicht nur die angestrebte registrierte Benutzerbasis von ca. 300.000 zum Ende des ersten Betriebsjahres erreicht, sondern darüber hinaus auch die Implementierung der ersten Phase des Softwareentwicklungsprojekts bei unserem Kunden erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Geschäftsbeziehung ist der erste Durchbruch in Bezug auf den Aufbau einer erfolgreichen Tätigkeit im Bereich der Softwareentwicklung im Schweizer Privatbankwesen. Eine wichtige Rolle haben dabei die Berücksichtigung der Marktanforderungen sowie das Know-how unserer Entwickler in den Bereichen Kommunikation und Kryptographie gespielt. Unser derzeitiger Fokus liegt auf dem erfolgreichen Abschluss dieser Lösung im Rahmen der IT-Infrastruktur unseres Kunden. Wir sind zuversichtlich, dass sich zusätzliche Ertragschancen ergeben werden. GoverMedia Plus wird weitere Softwareentwicklungs- und Implementierungsprojekte im europäischen Bankensektor verfolgen."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Roland J. Bopp

President und CEO

1-(888) 672-4415