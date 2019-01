Information soll die größte Säule im Programm des Ersten bleiben. "Weil sich die Bürger in hohem Maße bei uns informieren, aber uns auch nach wie vor das größte Vertrauen geben, sind wir verpflichtet, unabhängig, kompetent und verlässlich zu berichten", sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres am Donnerstag in Hamburg. "Das ist unser Auftrag und das ist auch unsere öffentliche DNA." Informationssendungen stellten mit 43 Prozent den größten Anteil am Programm, daran solle festgehalten werden. So werde etwa die Dokumentationsreihe "Was Deutschland bewegt" ebenso fortgesetzt wie das Reportageformat "Rabiat".

Ebenso setze die ARD auf aufwendige Dokudramen zur besten Sendezeit und begleite relevante fiktionale Produktionen mit Dokumentationen, erklärte Herres. "Mit einem Anteil von 35 Prozent ist die Fiktion die zweite große Säule im Programm." Gerade die Fiktion könne die Gesellschaft zu Debatten anregen. Insgesamt 148 Neuproduktionen sowie 36 neue Folgen der Hauptabendserien und 41 neue Episoden des Dauerbrenners "In aller Freundschaft" sollen in diesem Jahr zu sehen sein. An den Sonntagabenden sind 38 "Tatort"-Premieren im 50. "Lebensjahr" der Reihe geplant, "Polizeiruf 110"-Ermittler rücken zu acht Einsätzen aus./doc/DP/he

