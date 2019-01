Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach ad acta gelegten Übernahmeplänen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Dass die Fluggesellschaft ihr Vorhaben fallengelassen habe, den Billigflieger Norwegian zu übernehmen, habe ihn nicht überrascht, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe dies bereits seit längerem erwartet, zumal Norwegian in der ersten Jahreshälfte 2019 noch eine weitere Kapitalerhöhung benötige./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-01-24/19:35

ISIN: ES0177542018