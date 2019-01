Die Teva Pharma-Aktie befand sich in den letzten Monaten in einem leichten Abwärtstrend. Dieser wurde im Dezember gebrochen und der Kurs ist seitdem gestiegen und notiert aktuell bei 19,46 Euro. Der GD (38) ist im Oktober unter den GD (100) gefallen und im Dezember hat er auch noch die 200 Tagelinie unterlaufen. Vor wenigen Tagen hat der GD (200) den GD (100) von unten geschnitten und so ein weiteres Verkaufssignal gebildet.

Parabolic SAR genauer betrachtet: Bildet sich ein Trendwechsel?

