Schenectady, New York (ots/PRNewswire) - SI Group am 15. Oktober 2018, eine private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Geschäft mit Spezialmaterialien, Chemikalien und Pharmazeutika konzentriert. Im Rahmen dieser Transaktion wurde SI Group mit Addivant zusammengelegt, seit 2013 ein Portfolio-Unternehmen von SK Capital und ein weltweit führender Hersteller von Spezialadditiven.



Preziotti bringt fast 30 Jahre Erfahrung mit zur SI Group und war zuletzt President & CEO von Vertellus, ein globales Spezialchemieunternehmen. Davor bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei Honeywell. Preziotti hat einen Bachelor of Science-Abschluss in Elektrotechnik von Union College und einen MBA von Columbia Business School. "Rich hat unter Beweis gestellt, dass er globale Unternehmungen, M&A-Projekte und strategische Wachstumsinitiativen erfolgreich anführen kann", sagte Frank Bozich, CEO der SI Group. "Mit Rich als Verstärkung unserer Geschäftsleitung sind wir positioniert, um unsere Stärken als Weltmarktführer bei Spezialadditiven voll zur Geltung zu bringen."



In diesem Zusammenhang kündigte John Steitz, ehemaliger CEO des Geschäftsbereichs Additive bei der SI Group, sein Ausscheiden aus dem Unternehmen an. Steitz war maßgeblich an der Integration von SI Group und Addivant während der Übernahme durch SK Capital in 2018 beteiligt. "Johns Einsatz während des Integrationsprozesses war für unsere Organisation von unschätzbarem Wert", sagte Frank Bozich, CEO der SI Group. "Er hat sich in unserer Organisation große Verdienste erworben und wir wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg."



In der Geschäftsleitung finden ebenfalls die folgenden Veränderungen statt:



- Paul Tilley wird Senior Vice President & President des Geschäftsbereichs Chemical Intermediates & Industrial Resins - Philip Ingham wird Vice President für Corporate Development - Suresh Kalra wird Vice President des Geschäftsbereichs Industrial Resins & Specialties



Biografien der Geschäftsleitung der SI Group finden Sie unter http://www.siigroup.com/leadership.asp.



SI Group ist ein führender weltweit aktiver Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten mit starken Marktpositionen in den Branchen Kunststoffe, Ölfelder, Gummi, Kraft- und Schmierstoffe, aktive pharmazeutische Wirkstoffe und Industrieharze. Die Lösungen der SI Group sind für die Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Verbrauchsgüter unverzichtbar. Der Hauptsitz der SI Group befindet sich in Schenectady (New York). Das Unternehmen betreibt über 30 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten und beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei ungefähr 2 Mrd. US-Dollar. SI Group ist ein Portfolio-Unternehmen von SK Capital Partners. 2018 wurde die SI Group von EcoVadis zum dritten Mal mit einem silbernen Preis für soziale unternehmerische Verantwortung ausgezeichnet. Sie rangiert unter den oberen sieben Prozent von weltweit 45.000 Unternehmen. SI Group steht für The Substance Inside. Weitere Informationen finden Sie unter www.siigroup.com.



