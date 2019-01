An Osteuropas wichtigsten Aktienmärkten haben die Anleger am Donnerstag keine großen Sprünge gewagt. Auch international hielten sich die Investoren eher zurück.

Der ungarische Leitindex Bux stieg um 0,18 Prozent auf 40 890,94 Punkte. Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien von Mol um 0,74 Prozent. Die Anteilscheine von MTelekom legten um 0,43 Prozent zu.

Der Warschauer Wig-30 bewegte sich mit plus 0,03 Prozent auf 2735,57 Punkte kaum vom Fleck. Der breiter gefasste Wig kam bei 60 791,02 Zählern nicht von der Stelle.

Bei den Einzelwerten hatte PKN Orlen bei der Vorlage seiner Finanzergebnisse für 2018 ehrgeizige Pläne für dieses Jahr bekannt gegeben. Der Tankstellenbetreiber will fünf Milliarden polnische Zloty für Investitionen und Entwicklung ausgeben. Die Aktien verloren 5,10 Prozent.

Unterdessen stemmten sich einige Bank-Werte gegen den schwachen Branchentrend Europas . So zogen PKO Bank Polski um 1 Prozent und Alior Bank um gut 2 Prozent an.

Von ihren kräftigen Vortagesgewinnen kamen CD Projekt mit einem Minus von 2,36 Prozent zurück. Die Anteilscheine des Videospieleherstellers hatten zur Wochenmitte noch von einer positiven Analysteneinschätzung profitiert.

Der Prager PX fiel um 0,39 Prozent auf 1017,70 Punkte. In einem Branchenvergleich präsentierten sich vor allem die Bank-Werte mit Abschlägen. Auch europaweit musste der Finanzsektor die größten Verluste hinnehmen. So fielen Komercni Bank um 0,88 Prozent und Moneta Money Bank um 0,41 Prozent.

Auf der Gewinnerseite präsentierten sich die Papiere von CEZ mit einem Plus von 0,73 Prozent. Das Unternehmen gehört zu den zehn größten Energieversorgern in Europa. Ende des vergangenen Jahres hatte CEZ von den Projektentwicklern Baywa r.e. und GP Joule Windkraftprojekte in Deutschland erworben.

Tschechien verabschiedete derweil ein Brexit-Übergangsgesetz. Es soll die Rechte der rund 8000 in dem Land lebenden Briten selbst im Falle eines harten Austritts ohne Abkommen sicherstellen. Es geht unter anderem um Fragen des Aufenthalts, der Arbeitserlaubnis, der Eheschließung und der Anerkennung von Abschlüssen. Die Prager Regierung hofft auf Gegenseitigkeit für die in Großbritannien lebenden Tschechen.

Der russische RTS-Index legte um 0,14 Prozent auf 1188,15 Punkte zu./mad/APA/la/he

