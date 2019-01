Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Meißen (pta019/24.01.2019/20:59) - 24. Januar 2019 - Die B-A-L Germany AG gibt bekannt, dass ab Freitag den 25.01.2019 die Vorzugsaktien (ISIN DE000A2NBN90) im Rahmen eines Zweitlistings in den Handel der Berliner Börse einbezogen werden.



(Ende)



B-A-L Germany AG



ISIN(s): DE000A2NBN90 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien; Freiverkehr in Berlin



