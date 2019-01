Ihr 2018er-Jahreshoch hat die Evotec-Aktie am 4. September bei 23,36 Euro markiert. Anschließend ging der Wert in eine größere Korrektur über. Nach einem am 11. Oktober auf dem Niveau von 14,99 Euro gebildeten Tief stieg der Wert bis zum 3. Dezember wieder auf 21,82 Euro an. Den Rest des Dezembers kennzeichneten jedoch erneut Abgaben, die die Aktie bis zum 27. Dezember auf das Niveau von 16,21 Euro zurückfallen ließen.

Der Abwärtstrend, der sich ergibt, wenn man das 2018er-Jahreshoch mit dem ... (Dr. Bernd Heim)

