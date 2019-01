Andersen Global gab heute die Ernennung von José Vicente Morote zum europäischen Koordinator für Rechtsangelegenheiten und beigeordneten Mitglied des regionalen europäischen Direktorats bekannt. José Vicente ist Partner bei Andersen Tax Legal in Spanien und Leiter der Kanzlei für öffentliches Recht und Aufsichtsrecht in Madrid und Valencia.

Das regionale Direktorat setzt sich aus Steuer- und Rechtspartnern von Andersen Global-Mitgliedsfirmen und -Kooperationsfirmen unter der Leitung der Co-Managing Partners für die europäische Region, Andrea De Vecchi und Paolo Mondia, zusammen. Es arbeitet sorgfältig mit Mark Vorsatz, Präsident von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC, zusammen, um die Strategie für Wachstumschancen und Tätigkeiten in der gesamten Region voranzutreiben. Das europäische Direktorat wurde im September 2018 gegründet.

"José Vicente ist ein anerkannter Vordenker auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts und seine aktive und maßgebliche Unterstützung unserer juristischen Servicelinien ist von unschätzbarem Wert", erklärte Andrea De Vecchi. "Seine Fachkompetenz und sein Geschäftssinn sind eine willkommene Ergänzung zur Koordination unserer juristischen Servicelinien. Wir freuen uns darauf, bei der Einbindung staatlicher Stellen und anderen verwandten Themen mit ihm zusammenzuarbeiten."

Paolo Mondia fügte hinzu: "Unser regionales Direktorat dient als Angelpunkt für unseren Erfolg in Europa mit beinahe zwei Dutzend vertretener Länder, 200 Partnern, über 1,000 Fachkräften und annähernd 400 Anwälten für Steuer- und Rechtsdienstleistungen. José Vicente teilt unsere Vision und Kernwerte und wir werden von seinem akademischen Hintergrund stark profitieren."

Vor seinem Beitritt zu Andersen Tax Legal in Spanien war Morote als Partner bei Olleros Abogados, als Managing Partner bei LexUrban Abogados & Urbanistas von LexCorporate Abogados sowie als Dekan der Rechtswissenschaft an der Katholischen Universität Valencia Sankt Vinzenz der Märtyrer tätig. Er ist seit dem Jahr 1995 Berater von staatlichen Stellen zu Fragen des Verwaltungsrechts und hat einen Doktortitel der Rechtswissenschaften an der Universität Bologna.

Im Laufe der vergangenen vier Jahre hat Andersen Global seine Präsenz durch seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner in zahlreichen bedeutenden europäischen Wirtschaftszentren wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Italien, Ungarn, der Türkei, Irland, Österreich, Polen, Griechenland, Zypern, Luxemburg, der Slowakei, den Niederlanden und der Schweiz, ausgebaut.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit über 4.000 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 129 Standorten vertreten.

