Auf der heutigen Preisverleihung "Bundespreis Ökolandbau" auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin haben zwei Bioland-Betriebe die begehrte Auszeichnung erhalten. Das Obstparadies Staufen in Baden und der Pfänder Hof in Bayern überzeugten die Jury in der Kategorie "Gesamtbetriebliche Konzeption". Foto © Bioland "Wir sind stolz...

Den vollständigen Artikel lesen ...