Der Unternehmensname von Organic Trade Company Holland B.V. (OTC-Holland) wurde in OTC Organics B.V. geändert und es wurde eine brandneue Unternehmensidentität eingeführt. Fast gleichzeitig zog der Spezialist für Import, Export und Vertrieb von biologischem Obst und Gemüse in das neue Büro in Dronten. Wegen der wachsenden Ambitionen und der damit verbundenen neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...