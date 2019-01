"Berliner Morgenpost" zu 8. März als Feiertag:

"Berlin hat damit zwar ein Alleinstellungsmerkmal, weil kein anderes Bundesland diesen Tag als Feiertag begeht, aber damit auch eine Chance vertan. Denn die Berlinerinnen und Berliner, sie wurden an der Diskussion über einen neuen Feiertag nur über die Medien - mit Leserbriefen und -mails oder Wortmeldungen in den sozialen Medien - beteiligt. Abstimmen durften sie aber nicht. Dabei rühmen sich die drei Parteien, die uns regieren, doch gerne, wie wichtig ihnen die Partizipation der Bevölkerung ist. In dieser Frage aber wollten SPD, Linke und Grüne die Meinung des Volkes nicht wissen. Weil sie damit rechnen mussten, dass die Berliner eine andere Meinung haben? In einer Frage, zu der nun wirklich jeder eine, auch gut begründete Meinung hat, da durften die Berliner nicht mitreden."/al/DP/he

AXC0005 2019-01-25/05:35