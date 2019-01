Mit Empfehlungen an den Gesetzgeber geht am Freitag der Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar zu Ende. Knapp 2000 Verkehrsexperten haben sich in diesem Jahr unter anderem mit dem Dieselfahrverbot, dem neuen Punktesystem für Verkehrsverstöße sowie mit Lastwagen- und Busunfällen befasst. Weitere Themen waren die strafrechtlichen Folgen des autonomen Fahrens und Wegfahrsperren für Alkoholsünder. Die Empfehlungen des Verkehrsgerichtstags waren in der Vergangenheit vielfach ausschlaggebend für neue Gesetze und Verordnungen./mbt/DP/he

