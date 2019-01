Der langjährige Vorstandschef von Opel und Continental glaubt, dass die deutschen Autokonzerne und großen Zulieferer in ihrer aktuellen Struktur schlecht aufgestellt sind, um den Umbruch in der Branche zu meistern.

Karl-Thomas Neumann, langjähriger Vorstandschef von Opel und Continental, glaubt, dass die deutschen Autokonzerne und großen Zulieferer in ihrer aktuellen Struktur schlecht aufgestellt sind, den Umbruch in der Branche durch E-Mobilität und Autonomes Fahren zu meistern. "Sie sollten dem Beispiel aus anderen Industrien folgen, die einen ähnlich radikalen Umbruch erlebt haben; sie sollten sich, wie die Energieversorger RWE und E.On, aufspalten", sagte Neumann im Interview mit der WirtschaftsWoche in Los Angeles, wo er zusammen mit ehemaligen BMW-Managern für das Start-up Evelozcity Autos entwickelt.

Eine solche Trennung biete "weit mehr Vor- als Nachteile", so Neumann. "Die Autokonzerne haben überwiegend konservative Aktionäre, die ...

