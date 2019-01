Der ehemalige Opel-Chef Karl-Thomas Neumann und E-Auto-Entwickler Ulrich Kranz im Gespräch über den Konflikt um die Elektromobilität, bürokratische Hürden und die unsichere Zukunft der deutschen Autoindustrie.

Karl-Thomas Neumann, 58, war 2008 und 2009 Vorstandschef des zweitgrößten deutschen Automobilzulieferers Continental. Nach einem Streit um die richtige Zukunftsstrategie mit Großeigner Schäffler ging er zu VW; dort leitete er zuletzt das Chinageschäft. Von 2003 bis zum Verkauf an PSA im Juni 2017 war Neumann Vorstandschef der GM-Tochter Opel.Ulrich Kranz, 60, entwickelte für BMW die erste Generation Elektroautos, die Modelle i3 und i8. Zusammen mit dem früheren BMW-Finanzvorstand Stefan Krause leiten sie heute das E-Auto-Start-up Evelozcity in Los Angeles.

Herr Neumann, Herr Kranz, Sie beide hatten führende Rollen in der deutschen Autoindustrie und sind dort bestens vernetzt; warum haben Sie Ihr Unternehmen Evelozcity in Los Angeles gegründet? Hätten Sie nicht auch in Deutschland ein Auto-Start-up gründen können? Neumann: In dieser Größenordnung wäre das zumindest schwierig geworden. Ich glaube: eher nicht. Kranz: Es hätte auf jeden Fall länger gedauert; allein schon wegen der Bürokratie. Hier gründet man ein Unternehmen in wenigen Wochen, in Deutschland dauert das mehrere Monate.

Es gibt aber auch einige deutsche Auto-Start-ups, wie Sono Motors aus München oder Streetscooter, ein Spin-off der RWTH Aachen. Streetscooter baut für die Post und andere Unternehmen inzwischen erfolgreich tausende elektrische Lieferwagen pro Jahr. Neumann: Die besetzen aber entweder eine Nische, oder sie gehören inzwischen, wie Streetscooter, zu einem Dax-Konzern, der Deutschen Post. Alleine haben es Auto-Start-ups in Deutschland sehr schwer. Wir haben in den USA in kurzer Zeit eine Milliarde Dollar Risikokapital eingesammelt. Es gibt in Deutschland einfach nicht genügend Investoren, die die für ein Auto-Unternehmen notwendige Risikobereitschaft und den ebenfalls nötigen langen Atem mitbringen.

Dass es in Kalifornien mehr Risikokapital gibt, ist bekannt. Was taugt es, abgesehen von Tesla, als Auto-Standort? Kranz: Auch die amerikanische Kultur hilft. Man muss hier einfach weniger gegen unsichtbare Widerstände ankämpfen. In Deutschland herrscht derzeit noch immer die verbissene Grundsatzdebatte, ob die Elektromobilität überhaupt zukunftsfähig sei oder ob man nicht doch noch für lange Zeit besser Autos mit Verbrennungsmotor bauen sollte. Diese Diskussion gibt es auch intern, bei den Herstellern und ihren großen Zulieferern. Sie lähmt. Das ist hier vorbei; niemand glaubt in den USA noch ernsthaft, dass er in einigen Jahrzehnten noch hauptsächlich Diesel und Benziner verkaufen wird. Neumann: Übrigens auch in China nicht; und die USA und China sind die beiden Märkte, auf die es ankommt. Ich glaube, dass es ein Unternehmen wie Tesla in Deutschland nicht geben könnte. Wenn man in Deutschland im großen Stil Elektroautos bauen will, führt ...

